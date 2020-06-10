Медики получат выплаты на покупку жилья в Санкт-Петербурге

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:40:52+03:00

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В Санкт-Петербурге медики получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий. Советующее постановление в среду, 10 июня 2020 года, подписал губернатор города Александр Беглов.

- Документ является исполнением поручения президента России, которое предусматривает обеспечение медицинских работников жилыми помещениями за счет средств бюджета субъекта РФ, - рассказали в Смольном.

Раньше социальные выплаты на приобретение или строительство жилья предоставлялись только тем медицинским работникам, которые состоят на жилищном учете и живут в отдельных квартирах. Жителям коммуналок можно было улучшить свои условия только рамках целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».

Теперь же медицинские работники могут получить социальные выплаты для приобретения или строительства жилья при проживании, как в отдельных, так и в коммунальных квартирах.

- Эти нововведения будут способствовать эффективному использованию бюджетных средств для оказания содействия работникам бюджетной сферы в улучшении жилищных условий, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU