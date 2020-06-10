Петербуржцы перекрыли Пулковское шоссе ради спасения утиного семейства
Смелые петербуржцы перекрыли Пулковское шоссе, чтобы помочь утиному семейству не погибнуть перебраться через опасную дорогу. Видео спасательной операции появилось в сообществе «Питер Решает» во «Вконтакте».
В роли регулировщика выступил мужчина. Поначалу ему слегка посигналили недовольные водители, но затем автолюбителям даже стало интересно понаблюдать за двумя девушками, которые взяли командование над птицами с помощью хлопков в ладоши.
- Мое уважение парню и девочкам! - тут же похвалили героев в комментариях.
Сейчас семейство в безопасности. Фото: vk.com/pitereshaet
Несмотря на небольшую пробку, водители добропорядочно дождались, когда утки перейдут проезжую часть. Девушки разве что помогли птенцам запрыгнуть на высокий бордюр вслед за мамой. Позднее автор видеозаписи раздобыл коробку, в которую посадил все семейство, и отвез птиц в ближайший водоем.
Люди перекрыли шоссе, чтобы спасти утиную семью в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/pitereshaet
ИСТОЧНИК KP.RU