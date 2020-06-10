2020-06-10T21:16:59+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы перекрыли Пулковское шоссе ради спасения утиного семейства

Мужчина удерживал автомобили, пока две девушки переводили через дорогу утку с малышами [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы перевели через Пулковское шоссе утку с утятами, перекрыв всю дорогу. Фото: vk.com/pitereshaetПетербуржцы перевели через Пулковское шоссе утку с утятами, перекрыв всю дорогу. Фото: vk.com/pitereshaet
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Смелые петербуржцы перекрыли Пулковское шоссе, чтобы помочь утиному семейству не погибнуть перебраться через опасную дорогу. Видео спасательной операции появилось в сообществе «Питер Решает» во «Вконтакте».

В роли регулировщика выступил мужчина. Поначалу ему слегка посигналили недовольные водители, но затем автолюбителям даже стало интересно понаблюдать за двумя девушками, которые взяли командование над птицами с помощью хлопков в ладоши.

- Мое уважение парню и девочкам! - тут же похвалили героев в комментариях.

Сейчас семейство в безопасности. Фото: vk.com/pitereshaet

Сейчас семейство в безопасности. Фото: vk.com/pitereshaet

Несмотря на небольшую пробку, водители добропорядочно дождались, когда утки перейдут проезжую часть. Девушки разве что помогли птенцам запрыгнуть на высокий бордюр вслед за мамой. Позднее автор видеозаписи раздобыл коробку, в которую посадил все семейство, и отвез птиц в ближайший водоем.

Люди перекрыли шоссе, чтобы спасти утиную семью в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/pitereshaet

ИСТОЧНИК KP.RU

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