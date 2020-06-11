2020-06-11T13:54:03+03:00
Общество

Петербуржцы попросили открыть парки и фитнес-центры

Горожане высказали свои пожелания по снятию ограничений из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы попросили Беглова открыть парки и фитнес-центрыПетербуржцы попросили Беглова открыть парки и фитнес-центрыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Санкт-Петербурга очень ждут открытие парков и фитнес-центров. Об этом они рассказали на странице «ВКонтакте» губернатора города Александра Беглова, который 11 июня 2020 года устроил опрос – какие ограничения из-за коронавируса снять в первую очередь. Петербуржцы оставили почти 14 тысяч комментариев.

- Откройте парки. Они наиболее необходимы, чтобы можно было воздухом хоть дышать нормально, - высказали мнение многие петербуржцы.

Горожане жалуются, что особенно в центре города не хватает мест, где сейчас можно прогуляться – только дворы-колодцы, да набережные, вдоль которых ездят машины.

Также многим не терпится уже отправиться в фитнес-центры, чтобы восстановить утраченную на карантине физическую форму.

Горожане жалуются, что им не хватает еще парикмахерских, ресторанов, загсов и спортивных площадок. А вот о торговых центрах вспоминают не многие. Вероятно, о здоровье и движение люди думаю больше, чем о внешнем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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