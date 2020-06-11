В Санкт-Петербурге задержали 18 тонн «зенитовской» черешни из Сербии

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:40:41+03:00

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Петербургские таможенники задержали груз черешни из Сербии. Причиной стало использование логотипа «Зенита» на картонных коробках, в которые были упакованы ягоды. Учитывая, что это является нарушением прав интеллектуальной собственности, судьба партии в 18 тонн оказалась под вопросом.

- Должностные лица Санкт-Петербургской таможни обратили внимание на факт использования известного товарного знака «Зенит» отправителем ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD, чье наименование частично созвучно с зарегистрированным российским товарным знаком, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Эксперты посчитали, что логотип похож на зенитовский до «степени смешения», то есть фактически неотличим. А поскольку футбольный клуб черешней не торгует и не давал сербской компании прав на использование бренда, то вся партия ягод была признана контрафактной.

Впрочем, уничтожать 18 с лишним тонн черешни не стали. После проверки качества ягод, товар был выпущен с таможни для дальнейшей реализации. А вот картонные крышки с зенитовским логотипом безжалостно сожгут.

ИСТОЧНИК KP.RU