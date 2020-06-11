2020-06-11T15:13:30+03:00
Общество

Медикам Санкт-Петербурга вручат знак отличия «За доблесть в спасении»

Новую награду получат более 100 работников медицинских организаций
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургским медикам вручат знак отличия «За доблесть в спасении»Петербургским медикам вручат знак отличия «За доблесть в спасении»Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов в четверг, 11 июня 2020 года, учредил новую награду - знак отличия «За доблесть в спасении». Ее будут вручать медицинским работникам, спасателям и другим людям, которые с риском для жизни проявили мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей.

- Первое награждение пройдет в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 21 июня, - рассказали в Смольном.

Знаки отличия получат врачи, медсестры, фельдшеры и санитары, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Тех медицинских работников, которые погибли при исполнении служебного долго, наградят посмертно. В первый список вошли более 100 работников медицинских организаций города.

Важно, что руководители государственных органов и органов местного самоуправления, а также другие организации города могут подать ходатайство о награждении петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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