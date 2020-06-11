Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
Финляндия не собирается открывать границы с Россией минимум до 14 июля. Так что петербуржцам и жителям Ленинградской области, впрочем, также как и Карелии, придется отложить любимые поездки в Суоми.
- Важно отслеживать ситуацию в России. Через месяц мы вновь вернемся к вопросу возможного открытия границ, - заявил 11 июня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит местная пресса.
А вот жителям Прибалтики, повезло. Граждане Эстонии, Латвии и Литвы уже с ближайшего понедельника смогут ездить в Финляндию.
- С 15 июня разрешается туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией, - пишут «Невские новости» со ссылкой на финскую гостелерадиокомпанию YLE.
Вскоре в список открытых для путешествий стран из и в Финляндию может попасть Германия, где пандемия коронавируса также почти угасла.
ИСТОЧНИК KP.RU