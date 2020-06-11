Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:51:23+03:00

Пока Финляндия не будет открывать границы. Остается надеется, что до зимы барьеры для россиян снимут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А вот туристы из Прибалтики смогут ездить в Суоми уже с 15 июня

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Финляндия не собирается открывать границы с Россией минимум до 14 июля. Так что петербуржцам и жителям Ленинградской области, впрочем, также как и Карелии, придется отложить любимые поездки в Суоми.

- Важно отслеживать ситуацию в России. Через месяц мы вновь вернемся к вопросу возможного открытия границ, - заявил 11 июня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит местная пресса.

А вот жителям Прибалтики, повезло. Граждане Эстонии, Латвии и Литвы уже с ближайшего понедельника смогут ездить в Финляндию.

- С 15 июня разрешается туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией, - пишут «Невские новости» со ссылкой на финскую гостелерадиокомпанию YLE.

Вскоре в список открытых для путешествий стран из и в Финляндию может попасть Германия, где пандемия коронавируса также почти угасла.

ИСТОЧНИК KP.RU