2020-06-11T16:51:23+03:00
Общество

Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля

А вот туристы из Прибалтики смогут ездить в Суоми уже с 15 июня
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пока Финляндия не будет открывать границы. Остается надеется, что до зимы барьеры для россиян снимут.Пока Финляндия не будет открывать границы. Остается надеется, что до зимы барьеры для россиян снимут.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Финляндия не собирается открывать границы с Россией минимум до 14 июля. Так что петербуржцам и жителям Ленинградской области, впрочем, также как и Карелии, придется отложить любимые поездки в Суоми.

- Важно отслеживать ситуацию в России. Через месяц мы вновь вернемся к вопросу возможного открытия границ, - заявил 11 июня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит местная пресса.

А вот жителям Прибалтики, повезло. Граждане Эстонии, Латвии и Литвы уже с ближайшего понедельника смогут ездить в Финляндию.

- С 15 июня разрешается туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией, - пишут «Невские новости» со ссылкой на финскую гостелерадиокомпанию YLE.

Вскоре в список открытых для путешествий стран из и в Финляндию может попасть Германия, где пандемия коронавируса также почти угасла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дельфинов-афалин заметили в Финском заливе
«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти
На мать новорожденного, которого загрызала собака, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело
Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области
На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей
Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России
Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области
Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница