Глава Роспотребнадзора рассказала об открытии парков в Санкт-Петербурге после коронавируса
В Санкт-Петербурге открытия парков придется еще подождать, как минимум до 1 июля. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора города Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В первую очередь – это будут федеральные музеи-парки.
- В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков, пришли к выводу, что парки откроют для прогулок не ранее 1 июля. Тем более, что открытие ансамблей возможно только на третьем этапе, - отметила Башкетова.
Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил слова главы ведомства, добавив, то скорость открытия парков и музеев зависит от того, как хорошо люди смогут выполнять правила безопасности.
- По ряду парков мы вырабатываем стандарты безопасности. Есть ограничение посетителей, санобработка оборудования, безопасное питание. Если сможем убедить Роспотребнадзор, что все соблюдается, то вместе с федеральными парками сможем открыть пару городских, - отметил Елин.
ИСТОЧНИК KP.RU