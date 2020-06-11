Глава Роспотребнадзора рассказала об открытии парков в Санкт-Петербурге после коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге открытия парков придется еще подождать, как минимум до 1 июля. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора города Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В первую очередь – это будут федеральные музеи-парки.

- В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков, пришли к выводу, что парки откроют для прогулок не ранее 1 июля. Тем более, что открытие ансамблей возможно только на третьем этапе, - отметила Башкетова.

Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил слова главы ведомства, добавив, то скорость открытия парков и музеев зависит от того, как хорошо люди смогут выполнять правила безопасности.

- По ряду парков мы вырабатываем стандарты безопасности. Есть ограничение посетителей, санобработка оборудования, безопасное питание. Если сможем убедить Роспотребнадзор, что все соблюдается, то вместе с федеральными парками сможем открыть пару городских, - отметил Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU