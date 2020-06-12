Нетерпеливого курильщика застали в туалете самолета, летевшего в Санкт-Петербург

12 Июнь 2020 2020-06-12T01:24:08+03:00

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Горе-курильщика поймали с поличным в туалетной кабинке самолета, летевшего из Уфы в Санкт-Петербург. Нетерпеливый 26-летний мужчина не стал ждать посадки в Пулково. В один момент он сорвался и устремился в туалет. Бортпроводники вскоре почуяли неладное – очевидный запах сигареты с табаком. Экипаж воздушного судна быстро доложил о грубом нарушении в полицию. Так что уфимца встречали в Пулково с «распростертыми объятиями».

- Факт курения на безопасность полета не повлиял. Однако правонарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорте Пулково. В отношении него составлен административный протокол, - передает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Теперь курильщику грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Но куда важнее полицейским было донести до него мысль, что так поступать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU