2020-06-12T11:57:13+03:00
Происшествия

Стали известны личности и заболевания 41 умершего от коронавируса в Санкт-Петербурге

Комитет по здравоохранению рассказал о скончавшихся от Covid-19 в Санкт-Петербурге
Роман ЛЯЛИН
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От коронавируса скончались 41 человекОт коронавируса скончались 41 человекФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге за сутки скончались от коронавируса еще 41 человек. Показатель смертности в городе один из самых высоких по стране. В этом антирейтинге на сегодняшний день по предварительным данным, мы уступаем только Дагестану. Однако стоит отметить, что это еще не окончательная статистика. Некоторые смерти после заключения комиссии летальных исходов могут быть исключены.

- 12 июня в Санкт-Петербурге зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти, - сообщают в комитете по здравоохранения Санкт-Петербурга. - Больные скончались в начале июня 2020 года. Среди них –17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет.

Погибшие от коронавируса в Санкт-Петербурге страдали хроническими болезнями, среди них: атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, злокачественные новообразования и лейкоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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