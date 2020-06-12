2020-06-12T20:38:35+03:00
Общество

Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге

Люди соскучились по шопингу за время изоляции
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
У магазина огромные очередиУ магазина огромные очередиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Второй день подряд открывшийся магазин Zara на Невском проспекте в Санкт-Петербурге собирает огромные очереди. Десятки людей толпятся на улице, чтобы купить себе новых вещей. Судя по всему, люди сильно соскучились по шопингу. У некоторых очевидцев такие толпы вызывают недоумение. Другие относятся понимающе.

В магазин пускают по 10 посетителей, чтобы не создавать толкучки. Остальные ждут своей очереди на улице. Тем не менее, судя по снимкам соблюдать дистанцию удается не всем.

На второй день открытия магазина очереди только выросли. На улице очевидцы заметили около 100 человек. Некоторые стоят в очереди часами.

Напомним, что крупные торговые центры в Санкт-Петербурге закрыты из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее на границе с Ленобластью открывались Меги. Но на второй день их решено было закрыть. По словам властей, соблюдать все меры профилактики там не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей