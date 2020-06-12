Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге

12 Июнь 2020 2020-06-12T20:38:35+03:00

Люди соскучились по шопингу за время изоляции

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Второй день подряд открывшийся магазин Zara на Невском проспекте в Санкт-Петербурге собирает огромные очереди. Десятки людей толпятся на улице, чтобы купить себе новых вещей. Судя по всему, люди сильно соскучились по шопингу. У некоторых очевидцев такие толпы вызывают недоумение. Другие относятся понимающе.

В магазин пускают по 10 посетителей, чтобы не создавать толкучки. Остальные ждут своей очереди на улице. Тем не менее, судя по снимкам соблюдать дистанцию удается не всем.

На второй день открытия магазина очереди только выросли. На улице очевидцы заметили около 100 человек. Некоторые стоят в очереди часами.

Напомним, что крупные торговые центры в Санкт-Петербурге закрыты из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее на границе с Ленобластью открывались Меги. Но на второй день их решено было закрыть. По словам властей, соблюдать все меры профилактики там не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU