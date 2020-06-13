Запрет на посещение лесов Ленинградской области снимут 15 июня 2020 года
Ленинградская область начинает оживать после двух с половиной месяцев карантина из-за коронавируса. Так, с 15 июня 2020 года будет разрешено посещение лесов. Теперь местные жители и петербуржцы смогут отправиться на прогулки загород, собирать грибы и ягоды.
- С 15 июля в Ленобласти снят запрет на посещение лесов. Региональному комитету по природным ресурсам предписано обеспечить снятие особого режима доступа в леса, - сообщили в администрации 47-го региона.
Однако в администрации напомнили, что при походах в леса важно строго соблюдать требования пожарной безопасности. Нарушение правил предполагает дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Кроме того, с понедельника в Ленинградской области отменяется ряд многих ограничений, введенный в связи с пандемией. Районы все еще будут распределены по зонам, но теперь во всех разрешен каршеринг, заработают ярмарки. При этом ношение масок в общественных местах остается обязательным.
ИСТОЧНИК KP.RU