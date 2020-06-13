Больных с коронавирусом умерло в 10 раз больше, чем по официальным данным в Санкт-Петербурге за апрель 2020 года

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:50:47+03:00

В 10 раз больше, чем в официальных данных, умерло больных коронавирусом в Санкт-Петербурге за апрель 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге за апрель 2020 года скончалось в 10 раз больше пациентов, больных коронавирусом, чем было известно ранее. По данным Росстат, которые были опубликованы в субботу, 13 июня, за один месяц умерли более 300 человек с COVID-19. У 166 из них инфекция стала причиной смерти.

- Так, по данным, основной причиной смерти COVID-19 в апреле стал у 166 человек. Из них у 125 был точно диагностирован коронавирус, у 41 не идентифицирован, - говорится в отчете Росстат.

Еще у 157 умерших коронавирус стал важным сопутствующим заболевание. Из них у 34 COVID-19 оказал оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 123 COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

По данным, предоставленным комитетом здравоохранения Северной столицы, в апреле подтверждена смерть 30 человек с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU