19-летний парень пытался убить подростка на даче в Ленинградской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:18:28+03:00

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Отдых на даче компании молодежи чуть было не обернулся убийством. В субботу, 13 июня 2020 года, в Тосненском районе Ленинградской области был задержан 19-летний молодой человек, который пытался зарезать своего знакомого. Благо, его спасли друзья, которые оттащили агрессора и вызвали «скорую помощь».

- По версии следствия, 19-летний юноша в ночь с 12 на 13 июня 2020 года, находясь на земельном участке в СНТ «Захожье-3» городе Никольское Тосненского района Ленинградской области, в ходе ссоры с 17-летним несовершеннолетним, нанес ему не менее 3 ударов ножом, но не довел свой умысел до конца, так как присутствующие при конфликте лица пресекли его действия, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.

Пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прибывшие на место оперативники задержали 19-летнего парня. Сейчас он заключен под стражу, а правоохранители возбудили дело о покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU