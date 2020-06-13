Умерла монахиня Иоанновского монастыря, профессор-хирург Анастасия

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге умерла насельница Иоанновского монастыря монахиня Анастасия. Многим она была известная как профессор-хирург Нина Николаевна Артемьева. Священнослужительница отошла ко Господу на 85-м году жизни 8 июня 2020 года.

- Хирургия была призванием мать Анастасии. Она выполняла сложнейшие операции при самых разных заболеваниях органов брюшной полости, успешно сочетая практическую, преподавательскую и научную работу. Нина Николаевна стала известным в городе хирургом и внесла большой вклад в развитие хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, - рассказали в монастыре.

В 2005 году Артельева приняла монашеский постриг в Иоанновком монастыре на Карповке. Однако медицинскую практику не прекратила, потому что в монастырь стали обращаться коллеги-врачи, больные и их родственники с просьбами об оказании медицинской помощи. В монастыре был оборудован медицинский кабинет, где она принимала больных.

- Ее приглашали в различные стационары города для проведения наиболее сложных операций на поджелудочной железе, печени и желчных протоках. Ежегодно она принимала более 700 больных и делала более 30 сложнейших операций, одновременно не оставляя научную деятельность и не прекращая профессионального общения со своими учениками.

В 2015 году Патриарх Кирилл удостоил монахиню Анастасию церковной награды – ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU