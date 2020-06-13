Первый в России Minecraft-спектакль покажет БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:34:25+03:00

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БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге в воскресенье, 14 июня 2020 года, представит первую в России премьеру Minecraft-спектакля — постановку пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Необычный спектакль сделан на основе знаменитой во всем мире игры, в которой можно создавать свои вселенные. Игровую вселенную Minecraft решил использовать молодой режиссер Эдгар Закарян.

- Геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65, - рассказали в театре.

Ровно в 21:00 в виртуальном театре прозвучит третий звонок, откроется занавес и зрители увидят краткую версию «Вишневого сада». Эта постановка станет первой в серии minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе. Играть и озвучивать персонажей будут артисты театра.

Как посмотреть уникальную постановку, можно узнать на странице БДТ «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU