Из-за коронавируса работу могут потерять 144 тысячи петербуржцев
В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса огромное количество горожан могут остаться без работы. По подсчетам комитета по труду и занятости это порядка 144 тысяч человек – около 4,5 процентов занятых жителей Северной столицы. Об этом рассказал глава комитета Дмитрий Чернейко.
- Итоговая цифра будет зависеть от поведения работодателей после снятия всех ограничений, - отметил он на пресс-конференции «Рынок труда в условиях карантина: востребованные сферы и прогнозы развития».
По данным экспертов НИУ ВШЭ, массовые увольнения начались еще в марте. Это было связано, помимо пандемии, с ослаблением рубля и нефтяным кризисом.
Больше всего пострадали отрасли обслуживания людей. Так, в сфере торговли потеряли работу 38 тысяч человек. Всего за пару месяцев были уволены около 5 тысяч работников общепита и порядка 3 тысяч из сферы туризма.
На конец марта в Петербурге зарегистрировали 14 тысяч безработных. К июню их число превысило 88 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU