2020-06-13T21:23:31+03:00
Общество

Из-за коронавируса работу могут потерять 144 тысячи петербуржцев

Эксперты отмечают, что массовые увольнения в Северной столице начались в марте
Лилия КОЗЛОВА
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Коронавирус может оставить без работы 140 тысяч петербуржцевКоронавирус может оставить без работы 140 тысяч петербуржцевФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса огромное количество горожан могут остаться без работы. По подсчетам комитета по труду и занятости это порядка 144 тысяч человек – около 4,5 процентов занятых жителей Северной столицы. Об этом рассказал глава комитета Дмитрий Чернейко.

- Итоговая цифра будет зависеть от поведения работодателей после снятия всех ограничений, - отметил он на пресс-конференции «Рынок труда в условиях карантина: востребованные сферы и прогнозы развития».

По данным экспертов НИУ ВШЭ, массовые увольнения начались еще в марте. Это было связано, помимо пандемии, с ослаблением рубля и нефтяным кризисом.

Больше всего пострадали отрасли обслуживания людей. Так, в сфере торговли потеряли работу 38 тысяч человек. Всего за пару месяцев были уволены около 5 тысяч работников общепита и порядка 3 тысяч из сферы туризма.

На конец марта в Петербурге зарегистрировали 14 тысяч безработных. К июню их число превысило 88 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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