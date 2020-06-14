Золотые кольца, серьги и цепочку украли из храма во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:57:11+03:00

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У некоторых грабителей нет совершенно ничего святого. Наглядное тому доказательство – инцидент, случившийся в минувшую субботу, 13 июня, в храме Воскресения Словущего на Расстанной улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Глубокой ночью неизвестные разбили в нем стекло, проникли внутрь и стащили драгоценности, которое прихожане оставили в качестве пожертвований.

- Добычей злоумышленников стали кольцо из желтого металла, цепочка и серьги, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник в правоохранительных органах. – Общая сумма ущерба оценивается в 200 000 рублей.

Сейчас грабителей, покусившихся на святое, ищут сотрудники полиции. Также в отношении неизвестных пока злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU