2020-06-14T15:30:19+03:00
Происшествия

Появились фотографии столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»

Инцидент произошел сегодня, 14 июня [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Два самолета столкнулись в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено очевидцамиДва самолета столкнулись в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено очевидцами
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Нештатная ситуация, случившаяся в аэропорту «Пулково», переполошила петербуржцев. Тем не менее ничего страшного (не считая, конечно, дорогостоящего ремонта самолетов) не случилось. Читатели «Комсомолки» передали в редакцию фотографии, на которых запечатлены последствия инцидента.

- Столкновение произошло, когда оба лайнера находились на земле, - сообщили очевидцы. – Во время маневров на взлетно-посадочной полосе один из них зацепил крылом хвост другого. Пострадавших - ни в числе пассажиров, находившихся в тот момент на борту одного из самолетов, ни в числе персонала аэропорта – нет.

В столкновении никто не пострадал, но воздушные суда получили повреждения. Фото: предоставлено очевидцами

В столкновении никто не пострадал, но воздушные суда получили повреждения. Фото: предоставлено очевидцами

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая занимается управлением аэропорта «Пулково» «КП-Санкт-Петербург» также заверили, что происшествие никак не повлияло на работу воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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