2020-06-14T20:05:37+03:00
Общество

В комздраве объяснили, почему затопило госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо»

По словам пресс-службы ведомства, подрядчик уже работает над устранением нарушений
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам пресс-службы городского комитета по здравоохранению, госпиталь сейчас загружен только на 50 %. Фото: администрация Санкт-ПетербургаПо словам пресс-службы городского комитета по здравоохранению, госпиталь сейчас загружен только на 50 %. Фото: администрация Санкт-Петербурга
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В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурге обратили внимание на заявление муниципального депутата Нэлли Вавилиной о потопе во временном госпитале для больных коронавирусом в «Ленэкспо». Напомним: ранее 13 июня женщина опубликовала в соцсетях пост о том, что в госпитале из-за неправильно обустроенных душевых вода уже подступает к кроватям, а санитары вычерпывают ее вручную.

- Излишки воды действительно скапливаются на полу в санузлах, - отметили в ведомстве. – Но во-первых, для Санкт-Петербурга это первый опыт создания временного госпиталя. Во-вторых, нельзя забывать человеческий фактор: некоторые пациенты, зачастую, проливают воду мимо душевых поддонов, кто-то выбрасывает в унитаз средства личной гигиены.

Сейчас, по словам пресс-службы комздрава, подрядчик уже устраняет все неполадки и нарушения. В скором будущем воду будут откачивать автоматически при помощи насосов. Также в ведомстве особенно отмечают, что на лечение и реабилитацию пациентов скопление воды в душевых никак не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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