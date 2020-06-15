2020-06-15T09:21:26+03:00
Происшествия

Мужчину расстреляли в массовой драке на Финском заливе

Пострадавший попал в больницу с множество ран, а участников потасовки разыскивает полиция Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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На Финском заливе произошла массовая драка со стрельбойНа Финском заливе произошла массовая драка со стрельбойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает участников массовой драки со стрельбой, которая произошла на берегу Финского залива. В ночь на воскресенье, 14 июня 2020 года, на номер 112 поступило сообщение о том, что с побережья доносятся звуки драки и выстрелов. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Заявитель рассказал, что групповая драка со стрельбой произошла на берегу Финского залива, в районе дома 4 по Балтийскому бульвару. Однако, когда полицейские прибыли на место, то никого не нашли, следов потасовки тоже видно не было, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уже утром в полицию из больницы пришла телефонограмма о том, что в приемный покой за медицинской помощью обратился 34-летний мужчина. У него было множество ссадин и огнестрельных ран. Еще состояние оценивается как средней тяжести.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают участников драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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