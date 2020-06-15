С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновляется работа еще семи коммерческих маршрутов
С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновили работу еще семь коммерческих маршрутов. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту, который приводит и список маршруток, вновь начавших курсировать с утра понедельника.
- С 15 июня возможность возобновить движение получили «коммерческие» автобусы:
— маршрут № К-01 «Станция метро „Проспект Просвещения“ — улица 1-го Мая у Успенской дороги»
— маршрут № К-11к «Троицкое поле — железнодорожная станция Предпортовая»;
— маршрут № К-44 «Уральская улица, дом 33 — 2-3-я линии В.О., угол Среднего проспекта В.О.»;
— маршрут № К-58 «Станция метро „Озерки“ — проспект Культуры»;
— маршрут № К-93 «Школьная улица — Суздальский проспект»;
— маршрут № К-161 «Улица Лопатина — улица Бадаева»;
— маршрут № К-168 «Станция метро „Пионерская“ — пересечение Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта».
Напомним, что с начала июня к работе вернулись уже несколько десятков коммерческих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU