2020-06-15T13:14:56+03:00
Общество

С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновляется работа еще семи коммерческих маршрутов

Маршрутки уже вышли на линию
Петр КИБЕР
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С 15 июня начали работать еще семь коммерческих маршрутов.С 15 июня начали работать еще семь коммерческих маршрутов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновили работу еще семь коммерческих маршрутов. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту, который приводит и список маршруток, вновь начавших курсировать с утра понедельника.

- С 15 июня возможность возобновить движение получили «коммерческие» автобусы:

— маршрут № К-01 «Станция метро „Проспект Просвещения“ — улица 1-го Мая у Успенской дороги»

— маршрут № К-11к «Троицкое поле — железнодорожная станция Предпортовая»;

— маршрут № К-44 «Уральская улица, дом 33 — 2-3-я линии В.О., угол Среднего проспекта В.О.»;

— маршрут № К-58 «Станция метро „Озерки“ — проспект Культуры»;

— маршрут № К-93 «Школьная улица — Суздальский проспект»;

— маршрут № К-161 «Улица Лопатина — улица Бадаева»;

— маршрут № К-168 «Станция метро „Пионерская“ — пересечение Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта».

Напомним, что с начала июня к работе вернулись уже несколько десятков коммерческих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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