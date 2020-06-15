Драка между охранниками и родственниками умерших пациентов произошла в Елизаветинской больнице

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:54:56+03:00

В Елизаветинской больнице произошла драка между охранниками и родственниками умерших пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Люди пришли, чтобы забрать паспорта своих скончавшихся родных

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В Санкт-Петербургу в понедельник, 15 июня 2020 года, произошла стычка между охранниками Елизаветинской больницы и посетителями, родственниками умерших пациентов, которые пришли забирать их паспорта.

- Драка действительно была. Трое охранников защищали больницу от толпы родственников. Спровоцировали драку сами родственники, - рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь Елизаветинской больницы Екатерина Аверина.

Никто серьезно не пострадал, все отделались синяками и ушибами. По предварительной версии заминка произошла из-за противоэпидемиологического режима, который действует в больнице - канцелярия открывалась с задержкой, и люди на крыльце устали ждать. Сейчас больница проводит внутреннюю проверку, опрашивает охранников. Результаты проверки будут через полчаса-час.

Отметим, что на данный момент из-за пандемии Елизаветинская больница осталась единственным стационаром на севере города, которая принимает всех экстренных больных, не связанных с коронавирусом. Это 300 и более пациентов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU