2020-06-15T16:25:30+03:00
Происшествия

Вандалы повредили скульптуру юноши с конем на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает хулиганов, испортивших одних из главных символов города
Лилия КОЗЛОВА
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Вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мостуВандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мостуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает вандалов, которые повредили одну из скульптур всадника с конем на Аничковом мосту. По информации, о происшествии со статуей стало известно в воскресенье, 14 июня 2020 года. Объем повреждения на данный момент не известен.

- Полиция приехала на мост и, действительно, обнаружила повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются, - пишут «Невские новости».

Аничков мост является одним из самых знаменитых в Санкт-Петербурге. Известен от своими скульптурами – четыре статуи «Укрощение коня человеком», созданные русским скульптором Петром Клодтом в 1851 году. В 1941 году, когда началась блокада Ленинграда, скульпутуры были сняты с постаментов и закопаны в саду Аничкова дворца. Так их удалось спасти от бомбежки, а в ночь с 1 на 2 июня 1945 года они были возвращены на свое законное место.

Последний раз реставрация коней прошла в 2000-2001 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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