Вандалы повредили скульптуру юноши с конем на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция разыскивает вандалов, которые повредили одну из скульптур всадника с конем на Аничковом мосту. По информации, о происшествии со статуей стало известно в воскресенье, 14 июня 2020 года. Объем повреждения на данный момент не известен.
- Полиция приехала на мост и, действительно, обнаружила повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются, - пишут «Невские новости».
Аничков мост является одним из самых знаменитых в Санкт-Петербурге. Известен от своими скульптурами – четыре статуи «Укрощение коня человеком», созданные русским скульптором Петром Клодтом в 1851 году. В 1941 году, когда началась блокада Ленинграда, скульпутуры были сняты с постаментов и закопаны в саду Аничкова дворца. Так их удалось спасти от бомбежки, а в ночь с 1 на 2 июня 1945 года они были возвращены на свое законное место.
Последний раз реставрация коней прошла в 2000-2001 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU