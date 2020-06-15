38 человек за сутки умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть еще 38 человек от коронавирусной инфекции. В списке умерших за стуки оказались 17 женщин и 21 мужчина.
- 15 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 29 на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 9 на основе медицинских свидетельств о смерти, - сообщает пресс-служба Комздрава.
Известно, что умершим от коронавируса мужчинам было от 34 до 89 лет, Женщинам - от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, приведшим к смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная инфекцией СOVID-19.
При этом все пациенты имели хронические заболевания - кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, ожирение - осложнившие течение коронавируса.
Всего по состоянию на 15 июня в Санкт-Петербурге зафиксированы 635 смертей по причине коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU