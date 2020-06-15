2020-06-15T17:40:48+03:00
Общество

38 человек за сутки умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

В скорбном списке оказались 17 женщин и 21 мужчина
Петр КИБЕР
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В Петербурге за сутки скончались еще 38 пациентов с коронавирусом.В Петербурге за сутки скончались еще 38 пациентов с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть еще 38 человек от коронавирусной инфекции. В списке умерших за стуки оказались 17 женщин и 21 мужчина.

- 15 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 29 на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 9 на основе медицинских свидетельств о смерти, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что умершим от коронавируса мужчинам было от 34 до 89 лет, Женщинам - от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, приведшим к смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная инфекцией СOVID-19.

При этом все пациенты имели хронические заболевания - кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, ожирение - осложнившие течение коронавируса.

Всего по состоянию на 15 июня в Санкт-Петербурге зафиксированы 635 смертей по причине коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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