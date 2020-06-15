Умер ветеран Великой Отечественной войны и журналист Александр Девель

15 Июнь 2020 2020-06-15T22:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер один из старейших членов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Девель. Он скончался на 97-м году жизни. Александр Александрович был участником Великой Отечественной войны, мастером репортажей и выдающимся переводчиком художественной литературы с немецкого, английского, украинского и белорусского языков.

- Он прошел всю войну, вступив после 9-го класса в добровольческую армию. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной войне». Свои первые заметки и репортажи он написал еще на фронте, в дивизонную газету, - говорится в некрологе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти во «Вконтакте».

Александру Девелю принадлежат переводы детективов Агаты Кристи, романов Эриха Кестнера для детей, а также индейской эпопеи Лизелотты Вельскопф-Генрих – «Сага о дакотах». В прошлом году журналист отмечал 95-летие и рассказывал о работе над книгой на тему Первой мировой войны.

«Комсомолка» присоединяется к глубоким соболезнованиям Союза журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU