2020-06-15T22:40:15+03:00
Общество

Умер ветеран Великой Отечественной войны и журналист Александр Девель

Александр Александрович был одним из старейших членов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Умер один из старейших членов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Девель. Фото: vk.com/spbsjУмер один из старейших членов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Девель. Фото: vk.com/spbsj
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Умер один из старейших членов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Девель. Он скончался на 97-м году жизни. Александр Александрович был участником Великой Отечественной войны, мастером репортажей и выдающимся переводчиком художественной литературы с немецкого, английского, украинского и белорусского языков.

- Он прошел всю войну, вступив после 9-го класса в добровольческую армию. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной войне». Свои первые заметки и репортажи он написал еще на фронте, в дивизонную газету, - говорится в некрологе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти во «Вконтакте».

Александру Девелю принадлежат переводы детективов Агаты Кристи, романов Эриха Кестнера для детей, а также индейской эпопеи Лизелотты Вельскопф-Генрих – «Сага о дакотах». В прошлом году журналист отмечал 95-летие и рассказывал о работе над книгой на тему Первой мировой войны.

«Комсомолка» присоединяется к глубоким соболезнованиям Союза журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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