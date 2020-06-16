103-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Санкт-Петербурге

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:23:15+03:00

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Самая пожилая петербургская пациентка с коронавирусом смогла победить болезнь. С выздоровлением 103-летнюю женщину поздравили врачи больницы Святого Георгия, где лечилась больная.

- Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка! Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией, - сообщается в Инстаграме больницы.

Несмотря на смертельно опасную болезнь, особенно для людей преклонного возраста, 103-летняя пациентка смогла побороть инфекцию и 11 июня она была выписана с улучшением самочувствия домой.

Сейчас, спустя пять дней после выписки, женщина чувствует себя хорошо и находится в кругу родных и близких. - Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье! – пишут врачи.

Врачи поздравили с выздоровлением пожилую пациентку. Фото: instagram.com/st.georges_hospital

ИСТОЧНИК KP.RU