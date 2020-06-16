103-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Санкт-Петербурге
Самая пожилая петербургская пациентка с коронавирусом смогла победить болезнь. С выздоровлением 103-летнюю женщину поздравили врачи больницы Святого Георгия, где лечилась больная.
- Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка! Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией, - сообщается в Инстаграме больницы.
Несмотря на смертельно опасную болезнь, особенно для людей преклонного возраста, 103-летняя пациентка смогла побороть инфекцию и 11 июня она была выписана с улучшением самочувствия домой.
Сейчас, спустя пять дней после выписки, женщина чувствует себя хорошо и находится в кругу родных и близких. - Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье! – пишут врачи.
Врачи поздравили с выздоровлением пожилую пациентку. Фото: instagram.com/st.georges_hospital
ИСТОЧНИК KP.RU