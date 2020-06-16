Расчлененный труп мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленинградской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:42:23+03:00

Петербургский школьник нашел расчлененный труп во время купания в реке Мга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туловище без головы, ног и рук нашел школьник, во время купания в Мге

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Ужасную находку, леденящую кровь сделал старшеклассник из Санкт-Петербурга во время купания в реке Мга. В шесть часов вечера в понедельник, 15 июня 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в воде обнаружено тело человека без головы, рук и ног. Правоохранители немедленно выехали на место.

- 16-летний парень рассказал, что плавал в реке и на изгибе почувствовал неприятный запах гниения. Там он увидел туловище человека, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тело находилось в поселке Мга в 50-ти метрах от дома 23 по Бетонному переулку. Специалисты определили, что туловище принадлежит мужчине. Труп был полностью голый. При этом в груди были вставлены имплантанты, использующиеся при пластической хирургии.

Головы, ног и рук правоохранители рядом не нашли. Тело было направлено в морг города Кировска. Следственный комитет начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU