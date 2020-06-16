Эксперты объявили, сколько будет стоить ремонт скульптуры коня на Аничковом мосту

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:26:52+03:00

Ремонт порванной уздечки на одном из коней Клодта оценили в 100 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга назвал стоимость ремонта конной статуи на Аничковом мосту, которую в минувшие выходные повредили пьяные хулиганы. По самым скромным оценкам, порванная уздечка обойдется в 100 тысяч рублей.

- На реставрацию потратят около 100 тысяч рублей. В нее входят не только поводья, но и другие повреждения скульптуры – они часто страдают от рук людей. Поэтому потребуется вмешательство специалистов. Техническое задание на работы уже составлено, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе музея.

Пока точные сроки проведения работ неизвестны. По закону требуется объявить конкурс на их проведение, что не позволит сделать все молниеносно. Поэтому пока одному из четырех коней Клодта придется постоять с порванными поводьями.

Однако в музее надеются, что реставрацию удастся провести в течение лета, ведь в холодное время такие работы не проводятся и осенью реставрационный сезон закрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU