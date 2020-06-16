2020-06-16T22:14:24+03:00
Общество

Коронавирус может уничтожить 40% малого бизнеса в Санкт-Петербурге

Председатель совета при губернаторе заявила, что слишком мало заведений смогли перестроиться на дистанционную работу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эксперт: 40% представителей малого бизнеса в Санкт-Петербурге не выдержат пандемии и навсегда исчезнут.Эксперт: 40% представителей малого бизнеса в Санкт-Петербурге не выдержат пандемии и навсегда исчезнут.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Елена Церетели, председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, заявила, что примерно 40% представителей малого бизнеса в городе канут в Лету из-за коронавируса. По словам эксперта, предприниматели очень тяжело переживают ограничения по инфекции.

Например, перестроиться на дистанционную работу, по оценкам специалистов, смогли не больше 15% ресторанов.

- Вынуждена согласиться с экспертами Торгово-промышленной палаты – на мой взгляд, 40% малого бизнеса в Санкт-Петербурге уйдет в историю. Во всех сферах. В первую очередь это бытовые услуги, затем – общепит, розничная торговля промышленными товарами. Это основной костяк, представлявший городской потребительских рынок, - сообщила Елена Церетели в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Сейчас в городских МФЦ отмечают двухнедельные очереди, состоящие из предпринимателей, которые хотят перерегистрировать документы на ИП, чтобы окончательно не разориться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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