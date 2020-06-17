Рекордная жара и грозы придут в Санкт-Петербург 17 июня 2020 года

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:41:20+03:00

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В Санкт-Петербурге погода устанавливает температурные рекорды по жаре. Так, в среду, 17 июня 2020 года, в городе снова ожидается зной, который немного разбавят грозы и кратковременные ливни. Местами даже может выпасть град. Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта.

- При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град. Температурный фон ожидается на уровне рекордных значений, и на 7-8 градусов превысит климатическую норму, - рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 27-29 градусов, в Ленинградкой области в зависимости от района до 25-30 градусов жары. Ветер легкий, восточный 3-8 метров в секунду с сильными порывами во время грозы.

Отмечается, что в Петербурге возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока достижение для 17 июня составляет плюс 27,3 градусов и установлено в далеком 1905 году.

ИСТОЧНИК KP.RU