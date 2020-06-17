Серийного насильника-путешественника нашли петербургские полицейские в психиатрической больнице Екатеринбурга

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:14:27+03:00

Жертвами мужчины стали как минимум три женщины из разных городов

Изменить размер текста: A A

Полиция Санкт-Петербурга нашла серийного насильника, орудовавшего в городе в 2016 году. В ходе долгих расследований, благодаря генетическим экспертизам, во вторник, 16 июня 2020 года, подозреваемого обнаружили в Свердловской областной психиатрической больнице, где он находится на лечении. По известным данным, его жертвами стали как минимум три женщины.

- Ночью 19 октября 2016 года подозреваемый напал на 21-летнюю девушку на лестничной площадке дома 65/10 на проспекте Космонавтов. Угрожая убийством, мужчина изнасиловал жертву, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Второй известный случай произошел 31 августа того же года, но уже в Самаре. Днем насильник поймал 18-летнюю девушку в лифте дома 56 по Енисейской улице.

Еще одно изнасилование произошло спустя месяц, 28 сентября, недалеко от дома 50 по улице Ново-Ямская в городе Владимир. Там жертвой насильника стала 25-летняя девушка.

Благодаря генетической экспертизе подозреваемого нашли в психиатрической больнице, куда он попал из СИЗО из-за ограбления. Им оказался 34-летний пациент. Сейчас он задержан и отправлен в Петербург. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU