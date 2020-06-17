Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:16:03+03:00

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«Северная верфь» неожиданно сменила генерального директора. Вместо Игоря Пономарева, который возглавлял одно из крупнейших судостроительных предприятий Санкт-Петербурга последние три года, назначен бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

- На должность временно исполняющего обязаности генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» назначен Игорь Орлов, - сообщает пресс-служба предприятия.

Причины, по которым ушел прежний гендиректор Игорь Пономарев, не называются.

О новом главе «Северной верфи» известно следующее: он родился в Дебальцево, Донецкой области Украинской ССР.

В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - ГУАП).

Работал электромонтером на машиностроительном предприятии «Звездочка» (Северодвинск), где строятся подводные лодки по заказу ВМФ. С 1988 по 1991 год — инженер-технолог, начальник сектора проектно-технологического бюро «Онега» в Северодвинске.

С 2008 года был руководителем «Прибалтийского судостроительного завод «Янтарь» из Калининградской области.

С 13 января 2012 года по 02 апреля 2020 года – губернатор Архангельской области.

Отметим, что «Северная верфь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которую возглавляет бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

ИСТОЧНИК KP.RU