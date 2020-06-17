Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
«Северная верфь» неожиданно сменила генерального директора. Вместо Игоря Пономарева, который возглавлял одно из крупнейших судостроительных предприятий Санкт-Петербурга последние три года, назначен бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
- На должность временно исполняющего обязаности генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» назначен Игорь Орлов, - сообщает пресс-служба предприятия.
Причины, по которым ушел прежний гендиректор Игорь Пономарев, не называются.
О новом главе «Северной верфи» известно следующее: он родился в Дебальцево, Донецкой области Украинской ССР.
В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - ГУАП).
Работал электромонтером на машиностроительном предприятии «Звездочка» (Северодвинск), где строятся подводные лодки по заказу ВМФ. С 1988 по 1991 год — инженер-технолог, начальник сектора проектно-технологического бюро «Онега» в Северодвинске.
С 2008 года был руководителем «Прибалтийского судостроительного завод «Янтарь» из Калининградской области.
С 13 января 2012 года по 02 апреля 2020 года – губернатор Архангельской области.
Отметим, что «Северная верфь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которую возглавляет бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
ИСТОЧНИК KP.RU