2020-06-17T15:16:03+03:00
Общество

Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга

Прежний глава судостроительного завода Игорь Пономарев ушел в отставку
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Северную верфь" возглавил Игорь Орлов. Фото: "Северная верфь"."Северную верфь" возглавил Игорь Орлов. Фото: "Северная верфь".
Изменить размер текста:

«Северная верфь» неожиданно сменила генерального директора. Вместо Игоря Пономарева, который возглавлял одно из крупнейших судостроительных предприятий Санкт-Петербурга последние три года, назначен бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

- На должность временно исполняющего обязаности генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» назначен Игорь Орлов, - сообщает пресс-служба предприятия.

Причины, по которым ушел прежний гендиректор Игорь Пономарев, не называются.

О новом главе «Северной верфи» известно следующее: он родился в Дебальцево, Донецкой области Украинской ССР.

В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - ГУАП).

Работал электромонтером на машиностроительном предприятии «Звездочка» (Северодвинск), где строятся подводные лодки по заказу ВМФ. С 1988 по 1991 год — инженер-технолог, начальник сектора проектно-технологического бюро «Онега» в Северодвинске.

С 2008 года был руководителем «Прибалтийского судостроительного завод «Янтарь» из Калининградской области.

С 13 января 2012 года по 02 апреля 2020 года – губернатор Архангельской области.

Отметим, что «Северная верфь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которую возглавляет бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовую площадь продезинфицировали к параду Победы в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
Невский проспект встал в жесткую пробку днем 17 июня
Жара за 30 градусов и гроза придут в Ленинградскую область 18 июня
Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге
Еще 18 мужчин и 20 женщин умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса
Больница святителя Луки начала прием больных с коронавирусом
Санкт-Петербург подготовят ко второй волне коронавируса
Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс в Санкт-Петербурге за 7 миллиардов рублей
Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали на 15 тысяч рублей за расстегнутую молнию на защитном комбинезоне
Глава центра Алмазова заявил, что петербургские врачи «потрясающе продвинулись» в лечении коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 27 процентов
Фигурантов дела «Сети» в Санкт-Петербурге требуют посадить на 6 и 9 лет
Выпускной-онлайн пройдет в школах Ленинградкой области 17 июня 2020 года
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью профессора Ватаняра Саидовича Ягьи
На трассе под Лугой в тройном ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера»
Жертвами коронавируса стали еще 38 человек в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года
Собутыльник «снял скальп» с 16-летней девушки на Ириновском проспекте Санкт-Петербурга
Выступление Макарова прервал переполох между депутатами ЗакСа Санкт-Петербурга
Змея поселилась в панели приборов машины петербургского автомобилиста
Почти 300 литров крови сдали доноры в Санкт-Петербурге за неделю
За гибель двух человек в Финском заливе, владелец катера получил 4 года условно
«Культурные» петербуржцы оставили горы мусора на пляже в Ольгино
Дизельный поезд насмерть задавил 64-летнего петербуржца в Купчино