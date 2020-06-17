Санкт-Петербург подготовят ко второй волне коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:13:21+03:00

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Санкт-Петербург планируют подготовить ко второй волне коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин во время заседания по пандемии в среду, 17 июня 2002 года.

- Не знаем, будет она или нет, но надо готовиться к худшему, - отметил Евгений Елин.

Вице-губернатор отметил, что необходимо разработать стандарт городской среды с учетом новых реалий. Проверить все магазины, парки и улицы, а также сделать так, чтобы максимально обезопасить местных жителей от коронавируса.

Также Елин отметил, что из-за коронавируса в Петербурге снижается качество образования и его контроль, так как все учебные учреждения перешли на дистанционный режим. В этой сфере, как подчеркнул вице-губернатор, необходимо усилить контроль и провести работу над ошибками. Также важно заняться физическим состоянием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU