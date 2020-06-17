2020-06-17T22:29:02+03:00
Общество

Комздрав Санкт-Петербурга назвал симптомы, которые остаются у выздоровевших от коронавируса пациентов

Из самых распространенных – одышка с кашлем и быстрая утомляемость
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Специалист комздрава назвал последствия заболевания коронавирусом.Специалист комздрава назвал последствия заболевания коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комздрава Санкт-Петербурга Станислав Макаренко рассказал, что у некоторых горожан, переболевших коронавирусом, остается ряд неприятных симптомов. Чтобы привести в порядок легкие, медики проводят реабилитацию для насыщения крови кислородом.

- Неудобства могут быть следующие – утомляемость, одышка, кашель. Это основные вещи, которые беспокоят пациентов после перенесенной инфекции. В настоящее время у нас в городе установлен тариф, позволяющий проводить реабилитацию горожанам на протяжении трех недель. Это то, что «покрывает» ОМС. В разработке есть новый тариф на 28 дней, - сообщил эксперт в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

По словам специалиста комздрава, попасть на реабилитацию можно благодаря направлению от участкового терапевта тем, кто болел дома, а также с помощью соответствующего эпикриза от лечащего врача тем, кто находился в ковидном стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комздрав Санкт-Петербурга назвал симптомы, которые остаются у выздоровевших от коронавируса пациентов
Беглова попросили проверить жалобы бюджетников на принуждение к голосованию по Конституции
Власти Санкт-Петербурга утвердили рост тарифов ЖКХ с 1 июля
Беглов одобрил перенос финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Невыносимую жару пообещали в Санкт-Петербурге 18 июня
Преступную группу нашли на рынке стройматериалов в Санкт-Петербурге
Петербуржцев попросили не кормить уток
Лось уничтожил «Дэу Матиз» на трассе «Кола» в Ленобласти
В Кингисеппе найдено тело ребенка, которого собирались искать водолазы
115-летний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге 17 июня
В День медицинского работника в Ленинградской области пройдет акция «Спасибо за здоровье»
Вице-губернатор назвал две главные проблемы Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Лоукостер Wizz Air с сентября 2020 года будет летать из Санкт-Петербурга на Мальту и в Зальцбург
Дворцовую площадь продезинфицировали к параду Победы в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год
Невский проспект встал в жесткую пробку днем 17 июня
Жара за 30 градусов и гроза придут в Ленинградскую область 18 июня
Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге