Комздрав Санкт-Петербурга назвал симптомы, которые остаются у выздоровевших от коронавируса пациентов

17 Июнь 2020 2020-06-17T22:29:02+03:00

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Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комздрава Санкт-Петербурга Станислав Макаренко рассказал, что у некоторых горожан, переболевших коронавирусом, остается ряд неприятных симптомов. Чтобы привести в порядок легкие, медики проводят реабилитацию для насыщения крови кислородом.

- Неудобства могут быть следующие – утомляемость, одышка, кашель. Это основные вещи, которые беспокоят пациентов после перенесенной инфекции. В настоящее время у нас в городе установлен тариф, позволяющий проводить реабилитацию горожанам на протяжении трех недель. Это то, что «покрывает» ОМС. В разработке есть новый тариф на 28 дней, - сообщил эксперт в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

По словам специалиста комздрава, попасть на реабилитацию можно благодаря направлению от участкового терапевта тем, кто болел дома, а также с помощью соответствующего эпикриза от лечащего врача тем, кто находился в ковидном стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU