Редкого бернского зенненхунда Гришу разыскивают в лесу под Санкт-Петербургом

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:53:35+03:00

Собака пропала с частного участка, а потом и из приюта, куда ее забрали

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В Санкт-Петербурге разыскивают швейцарскую пастушью собаку породы бернский зенненхунд. В среду вечером, 17 июня 2020 года, в социальной сети появился крик по помощи хозяина пса Гриши, который рассказал, что его питомец пропал с частного участка в Белоострове и почему-то оказался в приюте, который отказался отдавать животное.

- 4 июня Гриша пропал с участка. Известно, что с 5 по 10 июня он находился в так называемом приюте в поселке Кипень. Хозяйка приюта, переговоры с которой велись с 5 июня, собаку отдавать отказывалась. После того, как хозяину сообщили местоположение "приюта", он приехал туда с полицией и документами на собаку. Но выяснилось, что собаку уже перевезли в другое место, - рассказали в социальной сети.

Хозяйка приюта рассказала, что она везла собаку в сторону Зеленогорска к заводчику, но по дороге решила отвести собаку в лес и там его потеряла.

Сейчас проводятся следственные действия. Хозяин Гриши рассказал, что в том приюте содержатся еще 27 породистых собак, которых, по его мнению, тоже могут искать.

Просьба всех, кто видел Гришу, сообщать информацию по номеру +7 904 333-62-35 (Сергей). Помогите вернуть Гришу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU