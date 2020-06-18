Больше 23 тысяч человек проверено на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:18:20+03:00

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Больше 23 тысяч жителей Санкт-Петербурга были протестированы на наличие коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает городской Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 23 137 человек. Под медицинским наблюдением находится 2850 горожан. Из них 51 - в обсерваторе, 859 - на самоизоляции, 1940 – контактные, - сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Также за минувшие 24 часа специальная региональная служба по вопросам коронавируса приняла по номеру 122 более 800 звонков. Еще 227 обращений поступили по общероссийскому экстренному номеру 112.

О приезде из заграницы сообщили 57 человек, в службу скорой помощи было перенаправлено 64 звонка, а еще 51 – в полицию.

Также на горячую линию 8-800-200-34-11 от жителей Санкт-Петербурга поступило 111 заявок на оказание помощи волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU