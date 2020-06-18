18 июня 2020 года в Санкт-Петербург побило температурный рекорд 1905 года
Когда синоптики говорили о погодном рекорде, который ожидает Санкт-Петербург 18 июня 2020 года, они, кажется, даже сами не предполагали, насколько жарким окажется этот день.
- Температура воздуха составит +29...+31 градус, - озвучил прогноз ведущий специалист Центра "Фобос" Михаил Леус.
Реальность же превзошла ожидания. И не на десятые градуса, как часто бывает.
- Рекорд побит, в Санкт-Петербурге +32,1 градуса, - в начале пятого вечера сообщил "Комсомольской правде в Петербурге" главный синоптик города Александр Колесов. - И, возможно, еще немного прогреется воздух. Итоговое значение температуры будет известно в 21.00.
Так жарко в Северной столице в этот день еще никогда не было. Последний рекорд был поставлен в далеком 1905 году и составил "всего" 31,3 градуса.
Кстати, это второй рекорд подряд: накануне днем в городе зафиксировано 27,5 градусов. Тоже самый жаркий день все с того же 1905 года.
Сегодня в городе еще ждут грозу, фронт все же не обойдет нас стороной. А уже с завтрашнего дня относительно похолодает.
- +25 градусов будет в пятницу, +20 - в субботу, - озвучил прогноз Александр Колесов.
ИСТОЧНИК KP.RU