18 июня 2020 года в Санкт-Петербург побило температурный рекорд 1905 года

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:32:15+03:00

Такой жары, как сегодня, в Санкт-Петербурге не было 115 лет

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Когда синоптики говорили о погодном рекорде, который ожидает Санкт-Петербург 18 июня 2020 года, они, кажется, даже сами не предполагали, насколько жарким окажется этот день.

- Температура воздуха составит +29...+31 градус, - озвучил прогноз ведущий специалист Центра "Фобос" Михаил Леус.

Реальность же превзошла ожидания. И не на десятые градуса, как часто бывает.

- Рекорд побит, в Санкт-Петербурге +32,1 градуса, - в начале пятого вечера сообщил "Комсомольской правде в Петербурге" главный синоптик города Александр Колесов. - И, возможно, еще немного прогреется воздух. Итоговое значение температуры будет известно в 21.00.

Так жарко в Северной столице в этот день еще никогда не было. Последний рекорд был поставлен в далеком 1905 году и составил "всего" 31,3 градуса.

Кстати, это второй рекорд подряд: накануне днем в городе зафиксировано 27,5 градусов. Тоже самый жаркий день все с того же 1905 года.

Сегодня в городе еще ждут грозу, фронт все же не обойдет нас стороной. А уже с завтрашнего дня относительно похолодает.

- +25 градусов будет в пятницу, +20 - в субботу, - озвучил прогноз Александр Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU