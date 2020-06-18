2020-06-18T17:08:27+03:00
Общество

Санкт-Петербург признали одним из самых безопасных городов России

Рейтинг составил общемировой сервис оценки качества жизни Numbeo
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербург стал вторым в списке самых безопасных городов России.Петербург стал вторым в списке самых безопасных городов России.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург стал одним из самых безопасных городов России. По оценки сервиса оценки качества жизни Numbeo, Северная столица не только вошла в ТОП-5, но и заняла второе место в стране вслед за Нижним Новгородом.

Специалисты оценивали такие параметры уровня криминальности, как число преступлений за последние три года, опасность домашних краж, угона автомобилей, воровства вещей из машин, уличных грабежей, наркоторговля, коррупция и так далее. Последнее исследование прошло в июне 2020 года.

Нижний Новгород получил индекс безопасности 69.47 балла из 100 возможных, Петербург – 60.78, а занявшая третье место Москва – 60.31 балла. Также в пятерку попали Екатеринбург и Новосибирск.

А вот среди европейских городов лидерство держит швейцарский Цюрих (83.17 балла). Следом за ним идут немецкий Мюнхен и еще один представитель Швейцарии Берн.

В десятку вошел эстонский Тарту, 13-е место занял Хельсинки, а 14-е – Таллинн.

Санкт-Петербург расположился лишь на 78-й строчке европейского рейтинга.

Рейтинг составил сервис Numbeo. Фото: numbeo.com

Рейтинг составил сервис Numbeo. Фото: numbeo.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший депутат Светлана Нестерова, осужденная за взятки, досрочно выйдет из тюрьмы
Компании Л1 и банк ВТБ запустили антикризисную программу
Санкт-Петербург признали одним из самых безопасных городов России
18 июня 2020 года в Санкт-Петербург побило температурный рекорд 1905 года
Труп утопленника вытащили на многолюдный берег из Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге
Со свалки на Дальневосточном проспекте собрали почти 7 тонн химических отходов
Стоимость аренды дач резко выросла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Участок КАД полностью перекроют на три месяца с 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Акция «Свеча памяти» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года
В Санкт-Петербурге три недели искали пропавшего 80-летнего пенсионера из Ленобласти
После пожара в Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине