Санкт-Петербург признали одним из самых безопасных городов России

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербург стал одним из самых безопасных городов России. По оценки сервиса оценки качества жизни Numbeo, Северная столица не только вошла в ТОП-5, но и заняла второе место в стране вслед за Нижним Новгородом.

Специалисты оценивали такие параметры уровня криминальности, как число преступлений за последние три года, опасность домашних краж, угона автомобилей, воровства вещей из машин, уличных грабежей, наркоторговля, коррупция и так далее. Последнее исследование прошло в июне 2020 года.

Нижний Новгород получил индекс безопасности 69.47 балла из 100 возможных, Петербург – 60.78, а занявшая третье место Москва – 60.31 балла. Также в пятерку попали Екатеринбург и Новосибирск.

А вот среди европейских городов лидерство держит швейцарский Цюрих (83.17 балла). Следом за ним идут немецкий Мюнхен и еще один представитель Швейцарии Берн.

В десятку вошел эстонский Тарту, 13-е место занял Хельсинки, а 14-е – Таллинн.

Санкт-Петербург расположился лишь на 78-й строчке европейского рейтинга.

Рейтинг составил сервис Numbeo. Фото: numbeo.com

ИСТОЧНИК KP.RU