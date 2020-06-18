Пьяный полицейский насмерть сбил дорожного рабочего в Ленобласти

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:20:47+03:00

Полицейский насмерть сбил дорожного рабочего под Тосно в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

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Пьяный полицейский насмерть сбил работника дорожной службы на 121 километре автодороги «Кемполово – Шапки» в Ленобласти. Все произошло примерно в 5 утра 18 июня. 30-летний водитель «Мерседеса», будучи подшофе, не заметил дорожников, ремонтирующих проезжую часть.

- В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источник в ОГИБДД по Тосненскому району.

Виновнику ДТП грозит реальный и длительный срок. Фото: vk.com/dorinspb

Следком тут же выехал на место происшествия. На полицейского оперативно завели уголовное дело. По версии следователей, он допустил преступную небрежность и даже не думал снизить скорость.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Полицейскому может грозить до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU