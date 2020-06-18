2020-06-18T21:33:39+03:00
Происшествия

Башенный кран рухнул под натиском шторма в Санкт-Петербурге

Все произошло на стройке в ЖК «Цветной город», на месте приехали все спецслужбы [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Строительный кран упал в Санкт-Петербурге из-за штормового ветра. Фото: vk.com/spb_todayСтроительный кран упал в Санкт-Петербурге из-за штормового ветра. Фото: vk.com/spb_today
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Штормовой ветер повалил строительный кран, расположенный на территории возводящегося жилого комплекса «Цветной город» в Санкт-Петербурге. Обо всем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», опубликовав с места происшествия несколько фото. На место тут же приехали все спецслужбы в составе медиков скорой помощи, спасателей МЧС и полиции. Достоверно неизвестно, был ли в кране рабочий.

За считанные минуты до падения кран пошатывался. Сейчас на место происшествия приехали все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

За считанные минуты до падения кран пошатывался. Сейчас на место происшествия приехали все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

По словам другого рабочего со стройки, снявшего на видео последствия падения крана, без жертв, к сожалению, не обошлось.

- Внутри был крановщик. Он погиб... - коротко написал мужчина, ставший свидетелем происшествия.

По словам очевидцев, внутри громадины был крановщик. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, внутри громадины был крановщик. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и ждать официальной информации от МЧС. Если факт гибели крановщика подтвердится, то инцидент наверняка заинтересует правоохранительные органы.

Видео с места падения крана во время шторма в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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