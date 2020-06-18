Башенный кран рухнул под натиском шторма в Санкт-Петербурге
Штормовой ветер повалил строительный кран, расположенный на территории возводящегося жилого комплекса «Цветной город» в Санкт-Петербурге. Обо всем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», опубликовав с места происшествия несколько фото. На место тут же приехали все спецслужбы в составе медиков скорой помощи, спасателей МЧС и полиции. Достоверно неизвестно, был ли в кране рабочий.
За считанные минуты до падения кран пошатывался. Сейчас на место происшествия приехали все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today
По словам другого рабочего со стройки, снявшего на видео последствия падения крана, без жертв, к сожалению, не обошлось.
- Внутри был крановщик. Он погиб... - коротко написал мужчина, ставший свидетелем происшествия.
По словам очевидцев, внутри громадины был крановщик. Фото: vk.com/spb_today
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и ждать официальной информации от МЧС. Если факт гибели крановщика подтвердится, то инцидент наверняка заинтересует правоохранительные органы.
Видео с места падения крана во время шторма в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU