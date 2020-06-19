2020-06-19T08:32:19+03:00
Общество

Грозы и ливни придут в Ленинградскую область во второй половине дня 19 июня

В МЧС предупредили местных жителей о резком изменении погоды
Лилия КОЗЛОВА
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Ливень с градом придут в Ленобласть 19 июняЛивень с градом придут в Ленобласть 19 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области снова ожидаются грозы и мощные ливни. В пятницу, 19 июня 2020 года, МЧС предупредило местных жителей о резком ухудшении погоды в послеобеденное время. В связи с этим всем стоит соблюдать меры безопасности.

- 19 июня, начиная с 13-16 часов, местами в Ленинградской области ожидаются ливни, грозы, при грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных районах град, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Во время грозы всем лучше всего находиться дома, а также воздержаться от поездок на машине, так как ливень и рад могут стать причинами серьезных ДТП. Также во время непогоды лучше всего не купаться и не выходить на воду в лодке.

Однако стихия будет бушевать не весь день. По прогнозу синоптиков во второй половине дня, после грозы, в южных районах области снова ожидается 30-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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