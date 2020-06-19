2020-06-19T10:05:26+03:00
Дом. Семья

Енот трое суток просидел на дереве и пережил грозу в Санкт-Петербурге

Бедолага очень ослаб и не мог слезть с высокого ствола [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Енот трое суток просидел на высоком дереве в ПетербургеЕнот трое суток просидел на высоком дереве в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге жители дома 5 по Благодатной улице трое суток наблюдали за енотом, который застрял на дереве на уровне пятого этажа. В социальной сети в пятницу, 19 июня 2020 года, появилось видео и сообщений, в котором очевидцы рассказали, что разные спасатели пытались помочь животному, но никому это не удалось.

- Пытается слезть, но у него не получается. Все наши организации не смогли ему помочь, одним не залезть, другим некуда потом его деть. Бедное животное. Сегодня он пережил грозу, и у него уже сильное обезвоживание, - рассказала очевидица.

По словам местных жителей, МЧС не смогли помочь и снять енота. Петербуржцы предложили срочно обратиться к волонтерам, которые спасают животных «Кошкиспас». Однако, чуть позже очевидцы сказали, что енот все же смог сам слезть с дерева и сбежал. В каком направлении, не известно.

Енот просидел трое суток на дереве в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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