Появилось жесткое видео лодки, попавшей в шторм в Финском заливе 18 июня 2020 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:37:40+03:00

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Вечером 18 июня 2020 года после знойной жары, которая держалась несколько дней в Санкт-Петербурге, на город налетела мощная гроза. В это время заядлый рыбак по имени Алексей Кухарь находился в лодке на Финском заливе и не успел добраться до берега до наступления ненастья и попал в серьезный шторм. Происходящее он снял на камеру. Эпичное видео того, как он спасался, стараясь выплыть через бушующий залив по высоким волнам, мужчина выложил в социальную сети.

- Камера и 50 процентов не передает той ж*** которая там была. Тот случай, когда надо было сидеть дома... Ветер 20 метров в секунду, град, молний просто капец сколько... Волна за 1,5 метра. Я обсикался если честно, - признался рыбак.

На жутких кадрах видно нос лодки, который постоянно накрывает волнами, а вдалеке через стену ливня еле виднеется берег и мост, к которым пытался добраться мужчина. Благо, все закончилось удачно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785765" frameborder="0"></iframe> Рыбак на маленькой лодке попал в шторм с 1,5-метровыми волнами на Финском заливе.Видео: vk.com/kuharenok

ИСТОЧНИК KP.RU