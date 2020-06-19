Появилось жесткое видео лодки, попавшей в шторм в Финском заливе 18 июня 2020 года
Вечером 18 июня 2020 года после знойной жары, которая держалась несколько дней в Санкт-Петербурге, на город налетела мощная гроза. В это время заядлый рыбак по имени Алексей Кухарь находился в лодке на Финском заливе и не успел добраться до берега до наступления ненастья и попал в серьезный шторм. Происходящее он снял на камеру. Эпичное видео того, как он спасался, стараясь выплыть через бушующий залив по высоким волнам, мужчина выложил в социальную сети.
- Камера и 50 процентов не передает той ж*** которая там была. Тот случай, когда надо было сидеть дома... Ветер 20 метров в секунду, град, молний просто капец сколько... Волна за 1,5 метра. Я обсикался если честно, - признался рыбак.
На жутких кадрах видно нос лодки, который постоянно накрывает волнами, а вдалеке через стену ливня еле виднеется берег и мост, к которым пытался добраться мужчина. Благо, все закончилось удачно.
Рыбак на маленькой лодке попал в шторм с 1,5-метровыми волнами на Финском заливе.Видео: vk.com/kuharenok
ИСТОЧНИК KP.RU