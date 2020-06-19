2020-06-19T13:52:59+03:00
Общество

Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года

Продажи билетов в Крым появятся с 22 июня
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь с остановкой в Москве начнет ходить с 1 июля 2020 годаПоезд из Санкт-Петербурга в Севастополь с остановкой в Москве начнет ходить с 1 июля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года поезд «Таврия» Санкт-ПетербургСевастополь начнет курсировать по маршруту, но с дополнительной остановкой в Москве. Пассажиры из столицы смогут без пересадок добираться до курортного города по железной дороге с Казанского вокзала. Об этом 19 июня рассказала компания «Гранд Сервис Экспресс».

- Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка поезда – 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09, - рассказали в компании.

Все места в поезде оборудованы индивидуальными светильниками и розетками, в вагонах работает система климат-контроля. Также на борту можно воспользоваться сервисом «Таврия» - онлайн-библиотека, кино и музыка.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года