Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:52:59+03:00

Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь с остановкой в Москве начнет ходить с 1 июля 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

С 1 июля 2020 года поезд «Таврия» Санкт-Петербург – Севастополь начнет курсировать по маршруту, но с дополнительной остановкой в Москве. Пассажиры из столицы смогут без пересадок добираться до курортного города по железной дороге с Казанского вокзала. Об этом 19 июня рассказала компания «Гранд Сервис Экспресс».

- Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка поезда – 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09, - рассказали в компании.

Все места в поезде оборудованы индивидуальными светильниками и розетками, в вагонах работает система климат-контроля. Также на борту можно воспользоваться сервисом «Таврия» - онлайн-библиотека, кино и музыка.

Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах.

ИСТОЧНИК KP.RU