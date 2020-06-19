2020-06-19T14:42:38+03:00
Происшествия

Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород

Мужчина специально следил за внедорожником и ждал, пока хозяйка пригонит его в Петербург
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали угонщика, лишившего новгородскую красавицу любимого джипа.Полицейские поймали угонщика, лишившего новгородскую красавицу любимого джипа.Фото: СОЦСЕТИ
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Петербургские полицейские задержали уроженца Ростовской области, который в Петербурга угнал дорогой внедорожник у вице-мисс Великий Новгород. Своей белоснежной «Тойоты Лэнд Крузер 200», стоимостью пять миллионов, 22-летняя девушка лишилась 8 июня, когда пригнала машину на техобслуживание.

- 18 июня сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при содействии оперативников Фрунзенского и Московского районов задержали 36-летнего уроженца Ростовской области, подозреваемого в хищениях дорогих иномарок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские отмечают, что злодей был очень осторожным. «На дело», он ехал общественным транспортом или на каршеринге, оставлял дома мобильник и старался не попадаться на камеры наблюдения.

«Лэнд Крузер» девушки он выслеживал долго и даже ездил в Новгород. А вообще специалист по «Тойотам» обычно представлялся покупателем продаваемых с рук авто и, через электронный сканнер ключа, получал доступ к машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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