2020-06-19T18:15:04+03:00
Общество

Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону

Однако купаться там все равно нельзя
Петр КИБЕР
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Пляжи Курортного района готовы к сезону. Жаль, купаться пока нельзя.Пляжи Курортного района готовы к сезону. Жаль, купаться пока нельзя.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Чиновники Курортного района отчитались от полной готовности пляжей к летнему сезону. Все официальные зоны отдыха горожан убраны и благоустроены. Здесь можно загорать, заниматься спортом, строить песочные замки – в общем все, кроме одного. Купаться запрещено.

- 19 июня были проверены городские пляжи Курортного района. Эта ежегодная процедура проходит в начале лета. Она подтверждает, что пляжи благоустроены, убраны, безопасны для отдыха и спортивных игр. Комиссия не гарантирует качество воды, а наоборот констатирует, что купаться не рекомендуется, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Увы, но пока Роспотребнадзор не готов дать разрешение на купание. Ни один из 24 петербургских пляжей, включая 14 – в Курортном районе, не проходит по санитарным нормативам воды.

Зато на пляжах района теперь установлены: 321 урна, 198 скамеек, 48 кабин для переодевания, 40 зонтов, 15 детских игровых комплексов, 55 щитов со спасательными кругами. Есть и туалеты – стационарные либо модульные кабинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону
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