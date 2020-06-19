2020-06-19T23:03:15+03:00
Общество

Вывозной рейс из Германии вернул домой 130 петербуржцев

Всех прибывших встретили медики с Роспотребнадзором и полицией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербург возвращаются 130 человек из Германии.В Санкт-Петербург возвращаются 130 человек из Германии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пулково встретили очередной самолет с россиянами из-за границы. На этот раз в аэропорту приземлилось воздушное судно со 130 петербуржцами. Все они прилетели из Франкфурта-на-Майне. Пассажиров встретили традиционно – не с караваем, а с Роспотребнадзором, врачами и полицейскими.

- Во избежание контакта с другими пассажирами все обязательные процедуры с прилетевшими – осмотр, медицинские тесты на COVID-19, а также оформление документов проводятся в закрытой части аэропорта. Багаж выдается только после санобработки, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Перевозить по городу вернувшихся петербуржцев будут в сопровождении ГИБДД, чтобы их нога не ступила за порог места самоизоляции, где им предстоит пробыть ровно 14 дней.

Добавим, что за 3 месяца в Санкт-Петербург прибыло около 45 вывозных рейсов из 15 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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