Вывозной рейс из Германии вернул домой 130 петербуржцев
В Пулково встретили очередной самолет с россиянами из-за границы. На этот раз в аэропорту приземлилось воздушное судно со 130 петербуржцами. Все они прилетели из Франкфурта-на-Майне. Пассажиров встретили традиционно – не с караваем, а с Роспотребнадзором, врачами и полицейскими.
- Во избежание контакта с другими пассажирами все обязательные процедуры с прилетевшими – осмотр, медицинские тесты на COVID-19, а также оформление документов проводятся в закрытой части аэропорта. Багаж выдается только после санобработки, - сообщают в пресс-службе Смольного.
Перевозить по городу вернувшихся петербуржцев будут в сопровождении ГИБДД, чтобы их нога не ступила за порог места самоизоляции, где им предстоит пробыть ровно 14 дней.
Добавим, что за 3 месяца в Санкт-Петербург прибыло около 45 вывозных рейсов из 15 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU