Пассажиропоток в наземном транспорте Санкт-Петербурга упал вдвое к началу лета

20 Июнь 2020 2020-06-19T22:57:16+03:00

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И.о. директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко ответил на критику горожан, заявивших, что пассажиропоток в наземном транспорте переполнен в начале лета. По оценкам предприятия, это только отдельные случаи, а в троллейбусах, трамваях и автобусах сейчас всего-навсего 52-54% горожан от обычного числа до начала пандемии коронавируса.

По первому сообщению, что на таком-то маршруте есть переполненные автобусы, мы тут же выпускаем резерв. По 180 единиц транспорта в день выходило в час пик. Да, есть проблемы, и пассажиры справедливо совершенно жалуются. Но сейчас мы имеем всего чуть больше 50% от стандартного пассажиропотока, - сообщил Шведченко в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Также глава «Организатора перевозок» заявил, что по сравнению с апрелем, когда начался режим самоизоляции, прирост пассажиров в наземном общественном транспорте составил 140%. На улицах сейчас работают порядка 90% всех социальных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU