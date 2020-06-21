В Санкт-Петербурге вновь ожидается жара выше температурной нормы

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:56:09+03:00

В Санкт-Петербурге будет теплая и комфортная погода Фото: Артем КИЛЬКИН

Дождей при этом в городе не будет

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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 июня, вновь ожидается превышение температурной нормы. При этом погода, по словам синоптиков, будет комфортной.

- Сегодня, 21 июня, погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать антициклон, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон вновь слегка превысит календарную нормы. Температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла, в Ленинградской области от 18 до 23 градусов тепла.

Ветер в Санкт-Петербурге ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, это тоже выше нормы.

В городе сохраняются ограничения. Горожане должны держать социальную дистанцию и пользоваться масками в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU