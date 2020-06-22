2020-06-22T17:35:13+03:00
Происшествия

Семейная пара вывезла из Финляндии контрабанды на 3 500 000 рублей

Глава семьи создал целое преступное сообщество, промышлявшее бытовой и цифровой техникой
Сергей ВОЛЧКОВ
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Семейной паре, промышлявшей контрабандой из Финляндии, и их знакомому теперь светит до 12 лет тюрьмы.Семейной паре, промышлявшей контрабандой из Финляндии, и их знакомому теперь светит до 12 лет тюрьмы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Прибыльный, но незаконный бизнес организовал себе житель Санкт-Петербурга. Как сообщила сегодня, 22 июня, пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, мужчина на протяжении трех месяцев - с августа по ноябрь 2019-го года - вывозил из Финляндии цифровую и бытовую технику в обход таможни и налоговой службы.

- Для достижения задуманного, он привлек свою жену и знакомого, а также иных неустановленных лиц, между которыми распределил роли и обязанности, - уточнили в ведомстве. - То есть фактически создал организованную группу, возложив на себя роль организатора.

За три месяца петербуржец заработал таким образом больше 3 500 000 рублей. Но, как известно, сколько бы веревочке ни виться, а конец все равно найдется - вот и самопальным преступным сообществом в итоге заинтересовались правоохранительные органы. Супругов и их знакомого, с которых начиналась деятельность шайки, уже задержали. Сейчас следователи выбирают им меру пресечения. Кроме того, им светит до двенадцати лет тюрьмы по части 4 статьи 194 УК РФ - "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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